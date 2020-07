KBC maintiendra-t-elle le cap au deuxième trimestre?

Confiance

Albert Ploegh d’ ING ("acheter"; 61 euros) se montre plutôt confiant. Il s’attend à ce que KBC maintienne ses prévisions de revenus d’intérêt, de coûts (en baisse de 3,5%) et de réductions de valeur pour 2020. À propos de ces dernières, il espère même que le groupe fera état de tendances plus favorables que son scénario de base et qu’à ce stade elles concernent principalement (800 millions au premier semestre) du "management overlay", c’est-à-dire des provisions supplémentaires prises pour des pertes que KBC prévoit de subir en fonction de l’évolution macroéconomique.

Des fans mais...

Chez Berenberg on affirme également être "un grand fan" de KBC et, plus particulièrement, de son modèle commercial qui est bien adapté pour surperformer ses concurrents dans un monde de faible croissance économique et de taux d’intérêt bas.