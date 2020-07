KBC mise sur le football pour rendre son app indispensable...

Le bancassureur poursuit le développement de son application mobile en proposant dès le mois d'août les buts et les résumés des rencontres de Pro League. Une initiative inédite qui s'inscrit dans le mouvement du "beyond banking".

Pour cette période, le bancassureur a obtenu l'exclusivité sur les clips mobiles relayant les buts et temps forts des rencontres de Pro League (produit baptisé "Goal Alert"). Concrètement, les amateurs de football pourront regarder les principales actions des matchs en cours via l'application KBC/CBC Mobile. Ce sera la seule interface du royaume à offrir un tel service.

L'application proposera également, à l'issue de la journée de compétition, les résumés, non exclusifs, des rencontres. L'offre sera comprise dans le package payant des clients KBC/CBC Plus. Les non clients pourront en profiter pour un prix "très démocratique ", selon l'enseigne. "Par mois, cela reviendra moins cher qu'un cheeseburger dans une chaîne de fast food", indique Viviane Huybrecht, porte-parole de KBC.

Plateforme ouverte

"Il est de notoriété publique que le football relie et rassemble les gens, c'est aussi le sport le plus populaire en Belgique."

Le mouvement est plus surprenant dans le chef du bancassureur . KBC est en fait la seule des quatre grandes enseignes du royaume qui n'était aucunement investie dans le ballon rond en Belgique. L'établissement est plus connu pour son soutien au cyclisme, notamment en tant que sponsor de Flanders Classics.

"Nous développons KBC Mobile pour en faire une plateforme ouverte, facilement accessible à chaque consommateur et offrant une réelle valeur ajoutée", explique Patrick Tans, directeur général Banking Products et Transformation KBC. "Il est de notoriété publique que le football relie et rassemble les gens, c'est aussi le sport le plus populaire en Belgique."