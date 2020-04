KBC n'échappera pas au couperet du Covid-19

Ventes massives de certaines catégories d'actifs, forte augmentation de la volatilité, la pandémie du coronavirus n'épargne pas les marchés financiers . Et face à la détérioration des perspectives économiques, la Banque centrale européenne, qui applique une politique monétaire sans précédent, a prié les banques de s'armer contre les turbulences.

Dans le chef de KBC , on affirme que toutes ces mesures ne sont pas indolores. "Toutes les tendances mentionnées influenceront défavorablement les instruments financiers à la juste valeur (FIFV) dans les résultats de KBC Groupe au 1er trimestre 2020", lit-on dans un communiqué . Le bancassureur ajoute que la valeur de ses actifs financiers sera affectée à hauteur de près de 400 millions d'euros.

"La combinaison d'un certain nombre d'éléments déterminés par le marché, comme la nette contraction du marché des actions, l'élargissement des écarts de crédit et la baisse des taux d'intérêt à long terme, aura un impact sur les instruments financiers à la juste valeur de KBC et se traduira par une FIFV négative de près de 0,4 milliard d'euros."