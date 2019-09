KBC pourrait doper son dividende de près de 30% estime un broker

Berenberg signale qu’il est un fan de longue date du "business model" de KBC et de son approche prudente du risque. Ses analystes estiment aujourd’hui que les bénéfices de l'établissement devraient dépasser ceux de ses concurrents et qu’elle est mieux placée pour évoluer dans un environnement caractérisé par des taux d’intérêt bas sur une longue période.

Estimations trop prudentes pour le dividende

Pour sa part, le broker tient compte d’un dividende de 4,2 euros par action pour 2019, 2020 et 2021 dans son modèle. Il juge toutefois que KBC pourrait distribuer jusqu’à 4,5 euros, soit 29% de plus que le dividende de l'an dernier (3,5 euros). "C’est 20% de plus que le consensus et cela représente un rendement de 8%. Les estimations pour les années ultérieures apparaissent également comme prudentes. Nous sommes 5% au-dessus du consensus", précisent les analystes.