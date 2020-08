KBC prévient: les défauts de paiement interviendront plus tard

Estimations stables

Le CEO appréhende particulièrement l’extinction progressive de certaines mesures de soutien lancées par les autorités. "On commence seulement à voir les premiers effets de la crise", estime Johan Thijs. "Mais c’est probablement au début de l’année prochaine que nous aurons une photographie complète de son impact. Les particuliers avec un prêt hypothécaire et les entreprises peuvent reporter le paiement de leur crédit jusqu’à la fin de l’année. Pour l’instant, 8 à 9% de nos clients en Belgique utilisent cette possibilité." Une proportion qui représente un total sous-jacent de quelque 8,6 milliards d’euros.

Sanctionnée sur les marchés

Malgré sa relative bonne performance, le cours de l’action KBC tirait la langue ce jeudi avec une baisse de plus de 2%. "C’est le ‘pricing for perfection’", cite Johan Thijs. Comme le reste du secteur, le bancassureur s’est engagé à respecter la demande de la Banque centrale européenne et de la Banque nationale de ne pas verser de dividende jusqu’à la fin de l’année afin de conserver des liquidités pour faire face à la crise, même si KBC dispose d’un excès de capital de 9 milliards d’euros. "Or, KBC est le genre d’action que l’on achète pour obtenir une rétribution, mais ce ne sera pas le cas cette année. Par conséquent, certains indices de fonds de dividendes enlèvent automatiquement l’action KBC de l’indice."