KBC prévoit un impact sur les pertes de crédit dans les prochaines années

Le gouvernement et les banques ont assoupli la politique de crédit pour entreprises, PME, indépendants mais aussi particuliers. KBC salue l'accord, mais ajoute que le groupe ne peut à ce jour chiffrer l'impact de cette mesure.

Le ministre fédéral des Finances, Alexander De Croo a annoncé le report de tous les remboursements de crédits - y compris les crédits hypothécaires - pour les entreprises non financières et les indépendants jusqu'au 30 septembre. La mesure est également étendue aux ménages pouvant justifier d'un préjudice financier lié à l'épidémie.

Le groupe KBC se dit dans l'impossibilité à ce stade de la moindre évaluation détaillée et correcte des provisions potentielles ou de l'impact financier de ces mesures.

Un régime de garantie est activé pour tout nouveaux crédits et nouvelles lignes de crédit d'une durée maximale de 12 mois octroyés par les banques aux entreprises et aux indépendants "afin de continuer à financer l'économie réelle".

Pas d'évaluation

Dans le chef de KBC , on salue l'accord conclu entre le gouvernement et le secteur. Néanmoins, la direction de la banque ajoute qu'"une action gouvernementale stricte et rigoureuse" permettra à l'économie belge de surmonter la période critique.