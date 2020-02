KBC renforce sa présence en Slovaquie

L'établissement slovaque était détenu depuis 2002 par OTP Bank, première banque hongroise. Fin 2019, elle détenait une part de marché de 1,75% en dépôts et de 1,85% en octroi de crédits . Avec ses 58 agences réparties sur le territoire slovaque, elle sert 176.000 clients retail et 14.400 clients PME/entreprises.

Finalisation pendant l'été

Cette acquisition doit renforcer la position de KBC en Slovaquie. Elle y est déjà présente via CSOB Bank, qui détient 12,6% du marché. Si le rachat d'OTP Banka Slovensko est approuvé par la Banque nationale de Belgique, la Banque nationale de Slovaquie et la Banque centrale européenne, l'opération sera finalisée mi-2020. Une fusion juridique et opérationnelle devra ensuite intervenir entre CSOB Bank et OTP Banka Slovensko.