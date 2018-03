Plus d'agences 100% automatisées, plus d'agences aux heures d'ouverture étendue, KBC revoit cette année son réseau d'agences pour répondre aux besoins du client; un client qui se tourne de plus en plus vers le digital.

KBC réorganise son réseau "pour mieux coller aux besoins changeants" du client. Certes, ce dernier se tourne de plus en plus vers les canaux numériques et les différentes applications au détriment du réseau physique. KBC affirme toutefois poursuivre ses investissements dans les agences bancaires mais avec, il faut le constater, un accent très technologique.

"130.000 clients ont opté pour le digital. Et ça va de plus en plus vite. Notre priorité est toutefois le développement de l'omnicanal, ne privilégiant ainsi pas un canal par rapport à l'autre. Nous investissons dans tous les canaux", explique Viviane Huybrecht, porte-parole.

Quelle évolution pour les réseaux KBC?

→ 66 des 487 agences KBC (en Flandre, donc) vont être transformées en agences 100% automatiques. Virements, retraits, etc. seront possible via des machines alors que pour le conseil, il faudra se rendre dans d'autres agences. Le réseau totalement automatisé de KBC comptera donc désormais 183 sites, répartis en Flandre et en partie germanophone.

→ 8 agences sont appelées à disparaître.

Impact sur le personnel? Il n'y a aucune incidence sur le personnel, affirme-t-on chez KBC. "Nous tentons de réaffecter nos collaborateurs dans nos agences à distance, KBC Live, et les autres agences." Viviane Huybrecht ajoute que le groupe a depuis le début de l'année recruté 51 collaborateurs pour KBC Live, une majorité étant issue des agences.

→ Plus d'agences aux heures étendues. Certains collaborateurs pourraient donc aussi rejoindre d'autres agences puisque KBC annonce doubler le nombre d'agences offrant toute la gamme de services aux clients tant particuliers aisés que entrepreneurs. Désormais, 145 agences leur seront accessibles à des heures élargies ( de 9 à 18h en semaine et de 9 à 12h le samedi).

→ 268 agences plus petites resteront le matin à la disposition des uniques clients particuliers et aisés. Visiter l'agence l'après-midi reste toutefois possible sur rendez-vous. "Nous envisageons d'étendre les heures d'ouverture de ces agences, mais cela se fera au cas par cas en fonction de la demande des clients."

Ces remaniements débuteront fin du mois pour s'achever fin 2018.