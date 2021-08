KBC solde des créances "douteuses" en Irlande

Une épine dans le pied

En cédant ces créances douteuses, KBC franchit un pas supplémentaire dans son retrait d'Irlande. Le bancassureur avait conclu à la mi-avril un protocole d’accord avec Bank of Ireland Group en vue de la cession de la quasi-totalité des actifs de crédit performants et des avoirs sur la clientèle de KBC Bank Ireland.

Après avoir quitté la Slovénie en 2019, KBC lâche l'Irlande pour se concentrer sur son marché domestique et sur l'Europe centrale et de l'Est (République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Bulgarie).