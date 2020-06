KBC va proposer une intelligence artificielle pour conseiller ses clients

Pour se démarquer dans un marché de plus en plus concurrentiel, KBC lancera en hiver un assistant personnel intelligent sur son application mobile: Kate.

"Nous avons fait l'application mobile pour tout le monde, mais nous avons conçu Kate pour vous." C'est par ces mots que Johan Thijs, le CEO de KBC, a présenté le nouvel assistant intelligent qui accompagnera et conseillera tous ses clients, s'ils le souhaitent, à partir du mois de novembre en Belgique et en République tchèque. La solution sera ensuite disponible pour les autres marchés du groupe (Hongrie, Irlande, Bulgarie) dans le courant 2021.

Digital First

Par cette annonce, le bancassureur poursuit sa mue numérique et entend couper l'herbe sous le pied des néobanques telles Revolut et N26. Celles-ci taillent progressivement des croupières aux acteurs traditionnels bancaires, même si la Belgique est relativement épargnée par rapport aux gros marchés du continent. KBC opte de cette manière pour un modèle de distribution "digital first". "Deux tiers de nos clients belges ne se rendent plus en agence", fait valoir Johan Thijs.