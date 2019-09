KBC veut tester l'ouverture du dimanche, les syndicats refusent

Mais qu'est-ce qui est sur la table?

Selon la volonté de KBC, l'essai se déroulerait pendant toute la durée de la convention collective de travail, sur une base entièrement volontaire et avec une compensation supplémentaire. Une évaluation avec les partenaires sociaux serait ensuite effectuée afin de déterminer s’il sera poursuivi ou non.

"La flexibilité accrue nécessite l'accord de tous les syndicats et comme l'une des fractions syndicales s'oppose en principe, les négociations sont actuellement suspendues", lit-on dans le communiqué de KBC. La direction du bancassureur insiste: "Les consommateurs en général et donc également les clients de KBC attendent aujourd'hui de l'agilité et de l'accessibilité. Ils attendent des entreprises et des organisations un processus impeccable et convivial, ainsi que des décisions et des services instantanés."