KBL et Puilaetco Dewaay changent de nom

Puilaetco continuera d'opérer sous sa marque actuelle, avec la mention désormais collée d'"une banque privée Quintet". La filiale belge et toutes les autres partageront aussi une identité commune, à savoir cinq anneaux entremêlés.

"Inspiré par l’universalité de la musique et reflétant la démarche partenariale du Groupe, le nom Quintet est le symbole des cinq sens et des cinq doigts de la main – combinant le chiffre féminin deux et le chiffre masculin trois, représentant tous les êtres humains", lit-on dans un communiqué.