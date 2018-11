L'Europe attend le verdict sur la résistance de ses banques

La publication des résultats des derniers tests de résistance sur le secteur bancaire européen est attendue pour 18h ce vendredi. Et les banques italiennes risquent à nouveau d'attirer l'attention...

L'Autorité bancaire européenne (ABE) publie ce vendredi à 18h les résultats du dernier "stress test" sur le secteur bancaire européen.

A quoi sert ce stress test? Il vise à évaluer la capacité des banques à résister à des chocs comme un Brexit plus compliqué que prévu, un mouvement de panique sur les marchés de la dette souveraine ou encore une crise politique sur fond de recul de la croissance économique. Il permet aux autorités de supervision de s'appuyer sur ce vaste examen afin de déterminer la taille des bilans ou des cessions d'actifs risqués nécessaires au cours de l'année à venir pour limiter les éventuels besoins de fonds propres.

Bien qu'il n'y aura pas de banque ayant "réussi" ou "échoué" aux tests, comme en 2016, ce nouvel exercice voit l'arrivée d'une nouvelle règle comptable dite IFRS 9 obligeant les banques à intégrer plus vite à leur bilan des pertes probables sur des crédits ou autres actifs financiers à risque.

37 de ces établissements testés représentent 70% des actifs bancaires dans la zone euro.

Les banques italiennes scrutées

Dans l'échantillon, on retrouve 4 banques italiennes (Banco BPM , Intesa Sanpaolo, UniCredit et Unione di Banche Italiane Società Per Azioni), déjà dans la tourmente lors de la précédente vague de tests en 2016, et dont le sort sera, par conséquent, regardé à la loupe. Ces banques, qui mènent un travail d'assainissement depuis deux ans, se retrouvent désormais directement affectées par les tensions autour du budget italien qui a été rejeté par Bruxelles.

Les performances de la banque allemande Deutsche Bank , qui peine à se redresser après 3 pertes annuelles consécutives, seront aussi scrutées de près.

Parmi les banques de l'échantillon, on retrouve des banques présentes en Belgique. Deux Belges (KBC et Belfius), la Française BNP Paribas et la Néerlandaise ING, également actives chez nous.

"Les résultats des tests de résistance pourraient amener des banques à augmenter leur capital." DBRS agence de notation

Les investisseurs resteront donc attentifs à la marge que possède chaque banque par rapport aux exigences minimales de fonds propres "durs", fixées à 5,5% dans le scénario le plus extrême. Aucune banque ne devrait passer sous ce seuil de 5,5% mais celles qui s'en rapprocheront pourraient se retrouver sous la pression des marchés.

"Les résultats des tests de résistance pourraient amener des banques à augmenter leur capital", a écrit l'agence de notation DBRS dans une note publiée mercredi.



L'indice boursier du secteur bancaire européen a chuté de plus de 20% cette année. "Du point de vue des investisseurs, les résultats de ces tests n'apporteront pas de lumière supplémentaire sur un secteur qui a besoin de se transformer radicalement et devenir bien plus rentable", dit Fernando de la Mora, consultant chez Alvarez& Marsal.