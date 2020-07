L'Europe s'équipe de son propre système de paiement

Plusieurs banques européennes, dont ING, BNP Paribas et KBC, veulent créer "une solution de paiement européenne unifiée".

Seize grandes banques du continent s'unissent afin de proposer une solution de remplacement à Visa et Mastercard: la "European Payment Initiative". Celle-ci doit être lancée en 2022. Les promoteurs de cette initiative sont issus de cinq pays (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Pays-Bas) et comptent parmi eux KBC ainsi que les groupes BNP Paribas et ING.