L'accès au crédit hypothécaire s'annonce plus strict

Relâchement

Le problème, selon la BNB, c’est que la croissance des crédits hypothécaires est restée supérieure à 5% par an depuis juillet 2015 . "En conséquence, le taux d’endettement des ménages s’est établi à plus de 60% du PIB en 2018, un niveau supérieur à la moyenne de la zone euro" , lit-on dans le rapport annuel. "La forte hausse de l’endettement hypothécaire s’est en outre accompagnée d’un nouveau relâchement des conditions d’octroi de crédit, la dynamique favorable observée par le passé en matière de resserrement de ces conditions ayant touché à sa fin."

La BNB a pris par le passé des mesures (lire ci-contre) pour freiner l’emballement sur le crédit hypothécaire, produit qui permet de capturer le client pour 20 ans voire plus , mais ces freins ne sont plus assez efficaces, dit le gendarme du secteur financier.

"Justifié"

Quelques heures plus tard, le ministre de Finances enchaîne. "Si la Banque nationale dit qu’un danger est en train de se créer, alors je trouve qu’elle doit venir avec des mesures" , fait valoir Alexander De Croo (Open Vld), en marge du conseil des ministres. Et de demander à la BNB "de jouer son rôle en tant que régulateur et de prendre des mesures, avec les banques, pour veiller que l’on ne mette pas des gens dans des problèmes financiers".

C’est pas moi, chef

Notre portefeuille est sain, dit BNP Paribas Fortis, chiffrant à 76% la quotité moyenne. "Il est important d’évaluer la capacité de remboursement du client, le crédit durable est une priorité pour nous" , signale KBC. ING Belgique souligne que le rapport entre le crédit demandé et la valeur du bien "est sain et en ligne avec la réglementation de la BNB" . Quant à Belfius, où la quotité moyenne est de 71%, elle indique qu’elle "n’a pas assoupli sa politique d’acceptation. Nous utilisons toujours les mêmes règles qui permettent aux clients de rembourser leur crédit-logement de manière confortable."

Belfius ajoute tout de même que "les clients souhaitent souvent emprunter une quotité plus élevée sur une plus longue durée. La hausse des prix de l’immobilier et la faiblesse des taux expliquent cette tendance". En 2018, 35,9% des crédits avaient une quotité supérieure à 90%, contre respectivement 34,3% un an plus tôt.