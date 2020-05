L'acquisition d'AXA Banque par Crelan en péril?

Annoncée en grande pompe en octobre dernier, l'acquisition d'AXA Banque Belgique par Crelan pourrait avoir du plomb dans l'aile. Jeudi, L'Echo indiquait que la concrétisation du rachat serait retardée de six mois . Crelan indiquait qu'en raison de la pandémie, plusieurs volets du projet avaient pris du retard . Il s'agit principalement de l'évaluation des portefeuilles de crédit des deux entités et de l'adaptation de la plateforme IT.

Financement en question

Ensuite, le système IT serait sur la sellette . La plateforme utilisée par Crelan est datée, et la BCE se poserait des questions sur l'intégration de l'infrastructure d'AXA Banque au sein de celle-ci.

Invité à réagir, Crelan bat ces affirmations en brèche . "Le dossier complet n'a pas encore été remis aux régulateurs" en raison des retards évoqués plus tôt dans la semaine, a répondu Ortwin De Vliegher, le porte-parole de la banque coopérative. En plus de la BCE, la Banque nationale de Belgique, la Banque de France ou encore l'Autorité belge de la concurrence doivent également se pencher sur la question.

Capitalisation élevée

Concernant les problèmes d'intégration IT, Crelan répète que le recours à des experts externes s'est avéré difficile en raison de la période de confinement . L'établissement nie enfin qu'il y ait des soucis au regard de la gouvernance, le comité de direction ayant été récemment renforcé par l'arrivée d'un nouveau CFO en la personne de Paul Malfeyt et d'une nouvelle CIO, Anna Fievez.

La fusion de Crelan et AXA Banque doit donner naissance au cinquième groupe bancaire du royaume , derrière les "Big Four" (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING, KBC) qui dominent environ 80% du marché belge. Selon les experts du secteur, les fusions/acquisitions devraient se poursuivre, la rentabilité des banques étant sous forte pression dans un contexte où les taux d'intérêt restent à un niveau historiquement bas depuis de longs mois.

L'émergence du coronavirus et la crise économique qui en découle sont évidemment un gros caillou de plus dans la chaussure des banques, spécialement celles de taille moyenne ou moindre, en raison des réductions de valeur sur les portefeuilles de crédit et du ralentissement de l'activité économique. Entre les mastodontes et l'avènement des néobanques, les acteurs moyens vont devoir trouver des moyens de se démarquer.