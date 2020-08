L'action KBC flanche malgré des résultats rassurants: voici pourquoi

Alors que KBC a dégagé un résultat supérieur aux attentes et a maintenu, voire amélioré, ses prévisions annuelles, le titre perdait plus de 2% en matinée.

"La bonne nouvelle"

Il a aussi, et surtout, confirmé (et même légèrement amélioré pour les revenus nets d’intérêts) ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice. Ainsi, les réductions de valeur sur crédits devraient tourner autour de 1,1 milliard d’euros, dans un scénario de base, dont 845 millions ont déjà été actés au deuxième trimestre et 121 millions trois mois plus tôt. De leur côté, les charges d’exploitation sont attendues en baisse de 3,5% environ. Au cours des trois mois sous revue, les coûts ont déjà diminué de 6% par rapport au trimestre précédent.