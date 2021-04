L'affaire Archegos a coûté 10 milliards de dollars aux banques

Ce sont les dernières victimes d’une série qui s'allonge. Après notamment Credit Suisse et Morgan Stanley , la saga Archegos vient maintenant frapper de plein fouet la banque UBS et le japonais Nomura . Au total, la déroute du fonds d'investissement new-yorkais, qui avait réalisé des investissements hasardeux et s'était retrouvé dans l'incapacité de faire face à des pertes subies sur les marchés, aura coûté plus de 10 milliards de dollars aux banques.