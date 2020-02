L'alliance Worldline-Ingenico créera le seul géant européen des paiements

L'offre de rachat amicale présentée par Worldline, le spécialiste français des paiements électroniques, à son concurrent - et compatriote - Ingenico s'inscrit dans le contexte d'une forte croissance du secteur des paiements électroniques. Celui-ci profite de l'essor des paiements par carte et en ligne, lui-même dopé par l'expansion du commerce en ligne.

L'acquisition d'Ingenico par Worldline, la plus grosse de l'année en Europe à ce jour, devrait lui permettre de se hisser au 4e rang mondial du secteur, avec un chiffre d'affaires cumulé de plus de 5 milliards d'euros. L'opération, qui représente 15 fois l'ebitda d'Ingenico, est jugée "modérément chère" par les analystes.

Mégafusions

Ce deal franco-français ne fait que suivre les mégafusions déjà opérées chez d'autres géants du secteur, essentiellement outre-Atlantique. Il y a un peu moins d'un an, le géant américain Fidelity National Information Services (FIS) n'avait pas hésité à lâcher 43 milliards de dollars pour racheter le britannique Worldpay. En cause: une concurrence avivée par l'arrivée de nouveaux acteurs comme les banques ou les start-ups actives dans la fintech, qui pousse aux regroupements.

Le futur ensemble Worldline/Ingenico sera le seul représentant européen parmi les géants mondiaux des systèmes de paiement. Pour Gilles Grapinet, le directeur général de Worldline, qui prendra la barre du nouvel ensemble, c'est un enjeu de souveraineté pour l'Europe au sein d'un marché dominé par des géants non européens et brigué par les incontournables Gafa (Google, Amazon, Facebook et Apple).

Worldline, ex-filiale d'Atos, le géant français des services informatiques, ne faisait pas mystère de sa volonté de s'étendre via des acquisitions pour se poser en leader d'un marché européen fragmenté. "L'Europe a besoin de champions industriels qui accompagnent l'agenda de transformation (numérique des entreprises) voulue par les régulateurs et les autorités politiques, à un moment où on se préoccupe de plus en plus de souveraineté dans l'espace numérique", souligne Gilles Grapinet.