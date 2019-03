L'ancien patron d'Optima perd en cassation et ira bien en prison

Jeroen Piqueur avait saisi la Cour de cassation pour contester la décision de justice lui infligeant 4 mois de prison ferme. Son recours a été rejeté et l'ex-numéro un de la banque Optima devra purger sa peine.

Jeroen Piqueur, fondateur et dirigeant de la banque Optima tombée en faillite, avait écopé en mai 2017 d'une peine de 4 mois de prison ferme et d'une amende de 1,5 million pour fraude fiscale .

L'homme avait fait appel de la décision du tribunal correctionnel de Gand. La Cour d'appel avait alors en septembre dernier confirmé les sanctions. Il restait alors à Jeroen Piqueur et ses conseils à se pourvoir en cassation pour tenter d'échapper à la case prison. Et cette semaine, la plus haute juridiction du pays a confirmé la sentence: l'ancien patron d'Optima devra bien effectuer sa peine de 4 mois de prison.