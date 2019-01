L'ex-patron d'Optima déclaré en faillite

Le tribunal gantois avait déjà retiré en août dernier à Jeroen Piqueur et son fils Ruben le contrôle de leurs biens. Aujourd'hui, il prononce la faillite des deux hommes et de la société Imaco qui gérait les biens familiaux.

L'ex-patron de la banque Optima, Jeroen Piqueur , a été déclaré en faillite par le tribunal de Gand. Selon les journaux Mediahuis, Ruben Piqueur, le fils du fondateur du groupe, a également été déclaré en faillite, tout comme Imaco, une société qui gère des oeuvres d'art, villas et autres biens.

La faillite avait été demandée par le liquidateur de Optima Group et le curateur de Your Estate Solution, la société immobilière du père et du fils Piqueur qui avait été renommée au lendemain de la chute de la banque dans l'espoir d'une relance.