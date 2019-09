L'ex-patronne d'Arco réclame des dédommagements aux coopérateurs

L'ancienne dirigeante d'Arco Francine Swiggers réclame des dommages-intérêts à tous les épargnants d'Arco qui la poursuivent en justice . C'est ce que rapportent De Standaard, Het Nieuwsblad et le Gazet van Antwerpen. Si elle remporte la bataille, elle recevra au moins 2,6 millions d'euros.

Les épargnants d'Arco reprochent à l'ancienne dirigeante, tout comme aux sociétés Arco, Belfius et à l'État belge, de leur avoir communiqué des informations trompeuses . Mais, Francine Swiggers a décidé de contre-attaquer en réclamant des dommages-intérêts à chaque coopérateur d'Arco qui la poursuit, selon une communication de Deminor, le bureau de conseil des investisseurs lésés. Elle fixe provisoirement les dommages à 1 euro.

Un pas trop loin

Elle demande cette indemnisation en raison du "caractère manifestement déraisonnable de la réclamation" à son encontre et de "l'attitude déloyale en matière de litige" des coopérateurs. Elle estime que les coopérateurs et Deminor ont été trop loin, notamment en annonçant son assignation via un "web-cast" en 2015.