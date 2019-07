L'humeur morose des banques américaines

La banque universelle semble le modèle bancaire qui s’impose désormais aux États-Unis. Cette semaine, on a en effet été confronté à la publication de résultats contrastés entre un établissement comme Goldman Sachs , très exposé à l’activité de banque d’investissement, et JPMorgan Chase , la plus grande banque de détail du pays qui fluctue davantage au gré des indicateurs économique américains (chômage, évolutions salariales, confiance du consommateur, etc.).