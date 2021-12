L'info économique débarque sur les apps de KBC et CBC

Dès ce mardi, les applications mobiles de KBC et CBC proposeront quotidiennement des informations économiques et financières. Évidemment, De Tijd et L'Echo sont de la partie.

C'est sans nul doute un pas de plus vers le "beyond banking". Les applications bancaires sont de plus en plus nombreuses à proposer des solutions de paiement, de mobilité, et désormais... d'information.

Dès ce mardi, les deux applications KBC Mobile et CBC Mobile proposeront à leurs utilisateurs des informations, des mises à jour et des analyses économiques et financières, au quotidien. Ces informations sont fournies par vos journaux économiques favoris, De Tijd et L'Écho, ainsi que la VRT et une équipe d'économistes de KBC.

"Grâce aux analyses économiques et financières que nous leur fournissons, nous contribuons à un élargissement des connaissances et de l'éducation financière." Karin Van Hoecke Directrice de la transformation digitale et des données chez KBC Bank

Dans son communiqué, KBC assure que cette collaboration avec "deux sources d'information établies", répond à un besoin en informations compréhensibles et fiables pour ses clients, et positionne "encore davantage KBC Mobile comme une application tout-en-un unique".

"Grâce aux analyses économiques et financières que nous leur fournissons, nous contribuons à un élargissement des connaissances et de l'éducation financière", souligne Karin Van Hoecke, directrice de la transformation digitale et des données chez KBC Bank.

Pour Hans De Rore, Chief Commercial Officer chez Mediafin, "l'application KBC est un canal supplémentaire par lequel nous présentons notre contenu de qualité aux consommateurs d'informations."