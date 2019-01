L'ouverture des banques le samedi après-midi est en vue

Les banques (via leur fédération Febelfin) et les syndicats ont négocié pendant des mois une nouvelle convention sur une extension des horaires de travail. Les syndicats consultent ce mois-ci leurs instances sur le résultat obtenu.

La porte est en train de s’ouvrir pour le travail le samedi après-midi dans les banques. Febelfin, la fédération belge du secteur financier, et les syndicats ont négocié une nouvelle convention collective de travail (CCT) sur l’organisation du travail dans le secteur bancaire, a appris L’Echo. Les syndicats vont à présent remettre à leurs instances le texte négocié, leur réponse étant attendue pour début février. Ce texte fixe un cadre sectoriel, au sein duquel chaque banque peut négocier ou non ses propres dispositions.

Sur base volontaire

Les partenaires ont en particulier convenu de rendre possible le travail le samedi après-midi, après 13h (la limite actuelle) et ce, sur base volontaire. Pour concrétiser l’idée, une banque devra présenter un dossier motivé devant le conseil d’entreprise et obtenir l’accord de la majorité des mandataires syndicaux au sein de l’entreprise.

BNPP Fortis: 35 heures/semaine en perspective Chez BNP Paribas Fortis aussi, on négocie des aménagements à l’organisation du travail. Jeudi, le CEO de la banque, Max Jadot, a rencontré lui-même les syndicats. La direction a fait valoir qu’elle voulait avancer sur deux points principaux, nous revient-il. La suppression du badging, précédemment évoquée, ne serait plus à l’ordre du jour mais, par contre, la maison souhaiterait passer à 35 heures par semaine pour les employés (contre 34 actuellement), ce qui alignerait la banque sur la norme en vigueur dans le secteur. L’autre grand point en discussion touche à la prolongation de la garantie de non-licenciement pour deux ans (2019-2020). La précédente est venue à échéance fin 2018, il est question de la renouveler. Cela ne signifie pas pour autant que le niveau d’emploi serait maintenu, puisque la banque envisage de réduire les effectifs par des mesures "soft", notamment des départs anticipés (‘early departure plan’). Une méthode à laquelle la banque a déjà eu régulièrement recours précédemment.

Chez Febelfin, on ne souhaite pas commenter le sujet "à ce stade". Côté syndical, Jean-Michel Cappoen, secrétaire général au Setca-BBTK (socialiste), en charge du secteur des finances, reconnaît qu’un "texte négocié est sur la table. Les banques souhaitent revoir leur organisation du travail et c’est une évolution logique, avec la digitalisation et les changements que le secteur a connus au fil du temps. Il faut savoir que la base de l’actuelle CCT date de… 1959."

Selon le syndicaliste, "il est préférable de fixer un cadre sectoriel collectif sur ce thème, plutôt que de laisser chaque banque organiser les choses dans son coin, sans aucune balise. Parce qu’elles veulent toutes faire évoluer leurs horaires pour les étendre."

Prenez BNP Paribas Fortis par exemple. Comme d’autres, la première banque du pays est en train de redessiner son réseau et a notamment ouvert plusieurs agences d’un genre nouveau, dans des lieux de grand passage. Le lieu d’implantation des "flagships", des grandes agences-vitrines où l’offre digitale est largement mise en valeur, est choisi avec soin: porte de Namur à Bruxelles ou rue de l’Ange à Namur. Des lieux où l’on croise beaucoup de monde le samedi, essentiellement l’après-midi. Mais les banques ferment à 12h...

Idem pour le concept ‘be.connected’, où le staff est équipé de tablettes pour "éduquer les clients" à l’usage du web et de l’app pour gérer leurs affaires bancaires. La première du genre a été ouverte il y a un peu plus d’un an rue Neuve à Bruxelles, encore un lieu très fréquenté par les adeptes du shopping. Ici aussi, le samedi après-midi est une fenêtre de tir idéale pour faire le plein de contacts. Mais l’agence ferme à 12h30.

Ce n’est qu’un exemple. BNP Paribas Fortis n’est pas la seule banque à vouloir élargir ces horaires, notamment le week-end. Par ailleurs, la CCT nouvelle mouture porte sur l’ensemble des départements, pas seulement pour les agences.

Le dimanche, le soir