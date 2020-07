La BCE affine sa supervision bancaire pour mieux coller aux risques

Plus "efficace", plus "transparent"

Deux nouvelles divisions vont ainsi être créées pour porter à sept domaines l'intervention de la BCE. Les activités telles que la stratégie de surveillance et les risques, la supervision dans les banques, la gouvernance et les opérations auront des domaines d'activité dédiés.

"La nouvelle structure renforcera le rôle de la BCE en tant que superviseur prudent, efficace et transparent au profit de tous - pour les consommateurs, les banques et les investisseurs", indique Andrea Enria, en charge de la supervision bancaire de la BCE.

Il ne devrait toutefois avoir aucun impact sur les effectifs et les coûts.

Les ambitions de la BCE sont d'achever cette mue au 4e trimestre .