La BCE autorise un retour limité aux dividendes, malgré le Covid-19

Si les banques envisagent de récompenser leurs actionnaires via des dividendes et/ou des rachats d'actions, le montant total de cette sortie d'argent devra rester "inférieur à 15% du bénéfice cumulé pour 2019-20 et à 20 points de base en termes de ratio de capitaux propres (CET1) - équivalent à 0,2% des actifs à risque -, le montant le plus bas devant être retenu", explique la BCE. Les banques "doivent être rentables et avoir des trajectoires de capital solides", prévient le superviseur.