La BCE pourrait prolonger la suspension des dividendes des banques

La Banque centrale européenne (BCE) pourrait demander aux banques de la zone euro de ne pas verser de dividendes avant 2021 , indique l'agence Reuters. En mars dernier, l'institution monétaire avait enjoint à ces banques de ne pas rétribuer leurs actionnaires avant le mois d'octobre, et ce, afin de conserver suffisamment de capitaux pour faire face à la crise qui s'annonçait.

Le Conseil européen du risque systémique , dirigé par la présidente de la BCE Christine Lagarde, s'est déjà prononcé en faveur de cette suspension de versement de dividendes et de rachat d'actions propres jusqu'à la fin de l'année.

Hésitations de BNP Paribas

En Belgique, KBC, ING et Belfius avaient rapidement indiqué qu'elles suivraient cette recommandation. La question était plus sensible chez BNP Paribas Fortis, qui est sous le contrôle exclusif du groupe français. Celui-ci n'entendait initialement pas renoncer à gâter ses actionnaires.