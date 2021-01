La BCE rend les fusions bancaires un peu plus faciles

La Banque centrale européenne (BCE) va se montrer un peu plus souple par rapport aux fusions et aux acquisitions dans le secteur bancaire.

La Banque centrale européenne (BCE), qui est responsable de la supervision des établissements de crédit dans l'Union européenne (UE), a formulé de nouvelles directives quant à la manière avec laquelle elle va analyser les fusions et les acquisitions dans le secteur . Une décision qui tombe après un tour de consultations mené fin 2020.

L'esprit de ces lignes de conduites est de faciliter les opérations. Plusieurs hauts responsables de la BCE ont déjà plaidé à maintes reprises pour un redéploiement du secteur bancaire européen , notamment via des fusions transfrontalières.

Plus de fonds propres supplémentaires exigés

Le superviseur affiche l'ambition de faciliter des "projets durables de consolidation". Ceux-ci doivent respecter les standards élevés de gouvernance d'entreprise et de gestion des risques et reposer sur des plans d'activité et d'intégration crédibles qui renforcent la stabilité du business model, ressort-il.