La BCE stimule-t-elle vraiment les prêts des banques belges ?

Le montant des prêts aux entreprises et aux ménages a fléchi de mars à juillet en Belgique. La situation est radicalement différente en France. Les banques belges seraient-elles trop prudentes?

La Banque centrale européenne (BCE) fait tout ce qu’elle peut pour inciter les banques à prêter de l’argent et soutenir l’économie. Elle a encore récemment annoncé un assouplissement règlementaire destiné à donner un peu d’air aux banques en matière de fonds propres (ratio de levier). Une manière de permettre aux banques de continuer à financer les entreprises et les ménages.

« Les mesures de la BCE sont essentiellement motivées par la crainte que les banques soient réticentes à prêter à cause des contraintes prudentielles, alors que beaucoup d’entreprises ont besoin de crédit » explique Eric Dor, directeur des études de l’IESEG (Paris et Lille). Ce n’est pas la première mesure de ce type prise par Francfort. « La BCE craint aussi que la récession provoque une grosse vague de faillites et donc de défauts sur les prêts bancaires, surtout quand les gouvernements seront obligés de supprimer progressivement les mesures de soutien exceptionnel comme le subventionnement massif du chômage partiel, les moratoires sur les crédits bancaires ou le report temporaire des liquidations judiciaires. Pour certaines banques, les pertes pourraient fortement réduire les fonds propres et donc le ratio de levier.»

Réponse contrastée

Mais les différentes mesures de la BCE ont-elles vraiment stimulé jusqu'ici les prêts des banques aux entreprises et aux ménages? La réponse est très contrastée. Sur base des chiffres de l’institution de Francfort, Eric Dor a comparé les flux de prêts bancaires domestiques nets cumulés au cours de la période de mars à juillet 2020, donc depuis que les mesures de la BCE sont appliquées, avec la même période de 2019.

La Belgique a vu les nouveaux prêts passer de 10,9 milliards d’euros en 2019 à 6,2 milliards en 2020, soit une baisse de 4,7 milliards d’euros. Les Pays-Bas enregistrent pour leur part une diminution de 2,2 milliards.

En revanche, on observe une forte augmentation des prêts en Espagne (+37 milliards), en Italie (+28 milliards) et surtout en France (+68 milliards). « Là où l'augmentation des prêts nets a été forte, on remarque que c'est surtout le cas au début de la période de pandémie. L'impact semble donc s'estomper un peu, ce qui peut expliquer que la BCE ait pensé qu'il fallait de nouvelles mesures pour essayer de stimuler le crédit », juge Eric Dor.

Les banques belges n’en feraient-elles pas assez pour soutenir l’économie ? Seraient-elles trop prudentes? Du côté des crédits hypothécaires, après le boom de la fin d’année en raison de la fin du bonus logement en Flandre, l’activité a chuté lors des premiers mois de l’année. La pandémie et le confinement n’ont rien arrangé. La demande et l’octroi de crédits ont même chuté de 40% en avril (par rapport à avril 2019). Une reprise de la demande est perceptible depuis juin.

Du côté des prêts aux entreprises, Febelfin souligne dans un communiqué que le secteur financier est plus que jamais engagé dans le soutien de l'économie réelle. «La crise du coronavirus a clairement ébranlé la confiance des entreprises. Mais il faut tenir compte que dans une période d'incertitude économique, les entreprises investissent moins», explique la fédération du secteur bancaire. Le nombre de demandes de crédits s'est avéré nettement inférieur à celui de la même période de 2019. Résultat : le montant des nouveaux crédits a diminué de 14,6% au premier trimestre et de 14% au second. Malgré cette baisse, insiste Febelfin, l'encours des crédits aux entreprises à la mi-2020 était encore supérieur de 4,5 % à celui enregistré l'année précédente, atteignant 170 milliards d'euros. La fédération du secteur explique que ces derniers mois, les entreprises ont davantage utilisé les lignes de crédit dont elles disposaient avant la crise, réduisant ainsi leur besoin de nouveaux crédits. «Les banques restent très largement disposées à accorder des crédits. D’ailleurs, le taux de refus reste faible», argumente encore Febelfin.

La question de la garantie

Comment alors expliquer cette différence importante entre la France, où les prêts sont en forte augmentation, et la Belgique ? «Une raison pourrait résider dans les garanties plus généreuses accordées par l’État français pour les prêts bancaires», souligne Eric Dor.