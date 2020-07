La BNB demande aux banques et assurances de s'absternir de verser des dividendes

Ce n'est pas une surprise: dans un communiqué de presse diffusé ce jeudi après-midi, la Banque nationale de Belgique exhorte les établissements de crédit et les (ré)assureurs sur lesquels elle exerce sa tutelle à suspendre leurs distributions de dividendes jusqu'au 1er janvier prochain . Elle embraie ainsi sur les recommandations formulées par la Banque centrale européenne (BCE) plus tôt cette semaine.

En Belgique, l'annonce n'avait suscité que peu de remous. KBC, ING et Belfius, entre autres, avaient rapidement annoncé s'y plier. Un vent de contestation avait cependant soufflé depuis la France. Plusieurs acteurs majeurs, dont le groupe BNP Paribas, avaient affiché leur intention de rémunérer leurs actionnaires malgré tout.

Période des résultats

Cette demande est réitérée alors qu'une deuxième vague de contaminations émerge en Europe et que le spectre des restrictions plane à nouveau sur l'économie. Face à un contexte toujours aussi incertain, la BNB veut encourager les institutions financières à constituer des réserves afin "d'absorber les pertes et garantir la continuité de l’intermédiation financière, notamment l’octroi de crédits et les activités d’assurance en faveur de l’économie réelle".