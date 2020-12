La BNB demande aux banques et assureurs de s'abstenir de verser des dividendes jusqu'en septembre

La Banque nationale de Belgique (BNB) a formellement demandé ce vendredi aux banques et aux compagnies d'assurance et de réassurance de ne pas procéder à la distribution de dividendes , ou au moins de limiter celle-ci, au cours des neuf premiers mois de l'année 2021. Cette recommandation de la banque centrale prolonge celle qui était déjà en vigueur jusqu'au 1er janvier. Elle appelle les établissements financiers à la prudence, sans préciser ce que signifie un dividende limité.

La BNB explique cette demande par "l'incertitude persistante entourant l'incidence à court et à long terme du Covid-19". Elle entend ainsi encourager les établissements de crédit et les (ré)assureurs à conserver des fonds propres suffisants. "Ces réserves doivent, le cas échéant, être utilisées prioritairement pour absorber les pertes et pour garantir la continuité de l’intermédiation financière, notamment l’octroi de crédits et les activités d’assurance en faveur de l’économie réelle", précise-t-elle.