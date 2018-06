La BNB relève les exigences en capitaux des banques

Les risques n'ayant pas disparu sur le marché immobilier, la Banque nationale de Belgique rajoute une couche dans les exigences de fonds propres des banques.

La Banque nationale de Belgique (BNB) vient de relever les exigences de capitaux envers les banques, a indiqué vendredi le gouverneur Jan Smets, lors de la présentation du "Financial stability report 2018", sorte de bulletin de santé du secteur financier belge.

La BNB avait déjà relevé de 5%, en 2013, le niveau des exigences en fonds propres à mettre en regard des crédits hypothécaires octroyés par les banques. Cette hausse forfaitaire est maintenue, mais, depuis mai dernier, la BNB y a ajouté une deuxième mesure, non plus linéaire, mais plus ciblée, sous la forme d'une augmentation de 33% de la pondération du portefeuille hypothécaire en fonction du risque moyen de ce portefeuille dans chaque banque.

"De la sorte, les banques présentant un portefeuille de crédits hypothécaires plus risqué, et contribuant plus fortement au risque systémique, se voient infliger une exigence de fonds propres plus importante", situe la BNB.

1,5 milliard € Le buffer immobilier des banques belges Ensemble, les deux mesures prisses par la BNB représentent un "buffer" d'1,5 milliard d'euros pour les banques belges actives dans les crédits résidentiels.

Ensemble, ces deux mesures représentent un coussin supplémentaire de fonds propres, un buffer d'1,5 milliard d'euros pour les banques belges actives dans les crédits résidentiels. La première mesure (les 5%) représentait 900 millions d'euros, la nouvelle mesure complémentaire (le multiplicateur 1,33) y ajoute 600 millions d'euros.

"Le but est que les banques mettent davantage de côté si quelque chose devait se passer sur marché résidentiel", résume le gouverneur. "Si un choc devait se produire, si la valeur des biens en collatéral devait baisser, il faut éviter un arrêt brusque de la production de nouveaux crédits".

"Risques pas résorbés"

"Si nous avons jugé utile, avec l'Europe, de prendre cette nouvelle mesure, c'est que nous n'avons pas été satisfaits des effets de la première mesure, qui n'a pas donné les effets souhaités", ajoute Jan Smets. La BNB indique en effet que les risques observés par le passé sur le marché immobilier belge ne se sont "pas résorbés".

Quels risques? La BNB a observé "et continue d'observer la progression soutenue des crédits hypothécaires, l'endettement croissant des ménages belges, des signes (encore modérés) d'une potentielle surévaluation des prix de l'immobilier et, plus récemment, un certain relâchement des critères d'octroi de crédit". Tout ceci, alors que les prix du marché résidentiel belge sont en "hausse continue" et n'ont pas connu de correction importante, même pas pendant la crise de 2008.

Qui plus est, le secteur financier belge est plus exposé que jamais à l'immobilier, les banques et les compagnies d'assurance ayant investi ce secteur pour contrer la faiblesse persistante des taux d'intérêt.

"Au total, l'exposition des banques belges à l'immobilier représente pas moins de 25% de leur bilan cumulé". Jean Hilgers Directeur à la BNB

Du côté des banques, le stock de crédits habitation pèse ainsi 200 milliards d'euros, auxquels s'ajoutent 50 milliards d'euros de crédits aux entreprises du secteur immobilier. "Au total, l'exposition des banques à l'immobilier représente pas moins de 25% de leur bilan cumulé", indique Jean Hilgers, directeur à la BNB, également présent ce vendredi. Chez les assureurs, les actifs immobiliers pèsent 12% en moyenne du total, un des niveaux les plus élevés d'Europe.

"Globalement sain"

"Attention, globalement le marché est sain", insiste Jean Hilgers. "Les défauts sont faibles, les comportements sont prudents dans l'ensemble. Mais l'existence de poches de risques et l'augmentation de l'immobilier dans le portefeuille des banques justifient les mesures prises ces derniers mois."

Vue en plein écran Jean Hilgers, directeur à la Banque nationale de Belgique. ©BELGA

Parmi les autres risques identifiés par la BNB, il y a bien sûr aussi la faiblesse persistante des taux d'intérêt, qui "fragilise la rentabilité des institutions financières." Le scénario le plus probable, rappelle la BNB, est une remontée graduelle des taux dans les années à venir, mais "on ne peut pas exclure une hausse abrupte des taux de long terme, ni le maintien pour longtemps de taux bas". Selon la BNB toutefois, les "stress tests ont montré que le secteur disposait d'une capacité d'absorption de chocs suffisante".

A noter encore, huit banques "belges" considérées d'importance systémique se voient imposer des buffers supplémentaires qui ont été portés il y a quelques mois à leur maximum. Soit 1,50% pour Belfius, BNP Paribas Fortis, ING Belgique et KBC, et 0,75% pour Argenta, Axa Banque Belgique, Euroclear et Bank of New York Mellon.

28 milliards d'euros d'actifs italiens