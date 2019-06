La BNB veut des banques plus prudentes pour leurs crédits hypothécaires

Les mesures prises par la Banque nationale (en 2013 puis 2018) n'ont pas jusqu'ici calmé le jeu: la faiblesse des taux d'intérêt et la concurrence cumulant leurs effets, les banques sont de plus en souples dans l'octroi de crédits logement. Si cela ne change pas, la BNB "n'exclut pas de prendre des mesures supplémentaires".

On n’y est toujours pas. Depuis des années, la Banque nationale de Belgique (BNB) observe avec inquiétude le marché hypothécaire belge, qui n’en finit pas de croître. En 2018, comme les années précédentes, la production de crédits logement a encore augmenté, de l’ordre 6%, quand la croissance de l’économie belge était de… 1,4%.

Aujourd’hui, l’encours total des crédits logement dépasse les 200 milliards d’euros. C’est quatre fois plus qu’en 2000. Non seulement, le nombre de crédits a augmenté mais, le montant moyen emprunté par crédit a doublé sur 20 ans, passant de 75.000 à 160.000 euros.

"Des pratiques plus saines et plus prudentes"

"Nous n’excluons pas du tout de prendre des mesures supplémentaires." Pierre Wunsch Gouverneur de la BNB

C’est que le marché belge n’a pas connu de crise immobilière depuis des décennies, contrairement à des pays comme l’Espagne ou l’Irlande ou les Pays-Bas. Même pendant les années compliquées des crises bancaires puis de l’euro, les prix des logements n’ont jamais baissé, ou à peine. En 2018, ils ont encore augmenté de 1,8%, une hausse similaire à celle de 2017. Y a-t-il surchauffe? Pas selon la BNB, qui estime qu’en moyenne l’immobilier résidentiel s’achète 5,9% trop cher.

Ce n’est pas colossal mais cela n’empêche pas, dit le gendarme financier, de veiller à ce que les banques ne versent pas dans l’indiscipline. La BNB a déjà pris deux mesures en ce sens, en 2013 puis en 2018, relevant ainsi de 10 à 18% les exigences de fonds propres sur leur portefeuille hypothécaire. Le but de la manœuvre est que chaque banque mette plus de côté pour parer un éventuel retournement de marché.

Seulement voilà, "ces deux mesures macroprudentielles ont eu peu d’effet dans la pratique", admet le gouverneur Pierre Wunsch. Cela n’a pas calmé le jeu. Au contraire, poussées par la faiblesse des taux d’intérêt et par une forte concurrence, "les banques belges octroient des crédits hypothécaires à des conditions très souples et même plus souples qu’avant", lit-on dans le ‘financial stability report’ que la BNB présentait ce lundi.

En 2018, près de 40% des prêts octroyés portaient sur des montants dépassant 90% de la valeur du bien acheté, c’est 10% de plus qu’il y a 5 ans. La durée des prêts s’allonge aussi, à nouveau: 39% portent sur plus de 20 ans, c’est 10% en 5 ans.

La marge commerciale des banques s’effritant (ici aussi, les taux bas et la concurrence cumulent leurs effets), elles amassent les crédits peu rentables et de longue durée et, ce faisant, hypothèquent à terme leur rentabilité future. Et si les marges sur les crédits ont eu tendance à se redresser ces derniers mois, la BNB veut vérifier si ce début de mouvement est durable, ou pas.