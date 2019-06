La BNB voit l'IA au service de la lutte contre les cyberattaques

Dans son rapport annuel sur les infrastructures financières belges et de services de paiements, la BNB identifie les éléments qui forcent le secteur à se réinventer. Il est ainsi question des technologies, mais aussi du Brexit et de la régulation.

La Belgique joue un rôle crucial dans l'activité de paiements; et ce à l'échelle mondiale. Les entreprises du secteur, actives en Belgique, traitent en effet chaque jour des millions de transactions pour le compte d’opérateurs de marché professionnels ou d’utilisateurs de services de paiement; des transactions opérées dans nos frontières comme en dehors. Ces entreprises portent le nom de Swift, Euroclear, Worldline, Bank New York Mellon et autre MasterCard.