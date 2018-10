La Banque Triodos lève des fonds en Belgique

Entre le 1er octobre et le 15 décembre, il sera possible de souscrire, sans frais, à des certificats d'actions de la Banque Triodos en Belgique.

La Banque Triodos a décidé de lever des fonds en Belgique via une augmentation de capital dont le montant n’a pas été communiqué. L’objectif de la banque est de renforcer ses fonds propres afin de maintenir son ratio de solvabilité au-dessus de 16%. Fin 2017, il atteignait déjà 19,20%.

Ce capital supplémentaire devrait permettre à l’établissement financier –qui, rappelons-le, n’est pas coté en Bourse- d’accorder davantage de crédits aux projets durables portés par les organisations et les entreprises offrant une plus-value sur les plans écologique, social et culturel.

Les détenteurs de certificats d’actions de la Banque Triodos en Belgique recevront prochainement un courrier les informant de la possibilité d’accroître leur participation dans la banque durable, précise l'institution. D’autres clients et personnes potentiellement intéressées ont également l’opportunité d’acquérir des certificats d’actions.

Pas de frais

Il est possible d’acquérir toute l’année ces certificats mais pendant la campagne qui s’étend du 1er octobre au 15 décembre les frais de 0,5% ne seront pas imputés aux personnes intéressées.

Plus de 7.000 détenteurs de certificats d’actions sur un peu plus de 40.000 – en majorité, des particuliers – résident en Belgique. La Banque Triodos dispose de succursales aux Pays-Bas, en Belgique, au Royaume-Uni, en Espagne et en Allemagne, ainsi que d’une agence en France.