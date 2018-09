La Banque des réglements internationaux met en garde contre un risque de rechute de l'économie

Le "traitement de choc" administré par les banques centrales après la crise financière de 2007-2008, "sous forme de taux d'intérêt inhabituellement et durablement bas", a permis de soutenir l'économie, a indiqué Claudio Borio, le chef du département monétaire et économique de cette institution, considérée comme la banque centrale des banques centrale, lors d'une présentation de son rapport trimestriel, publié ce dimanche Mais il n'a pas été "sans effets secondaires", a-t-il ajouté, estimant que l es turbulences des derniers mois, marqués entre autre par la crise en Argentine et la chute de la livre turque , s'apparentent à "un symptôme de sevrage" maintenant que les grandes banques centrales sont en train d'y mettre fin.

Les crédits aux économies émergentes enflent

"Les prêts en dollar aux résidents non bancaires des économies de marché émergentes (EME) ont plus que doublé depuis la Grande crise financière, pour atteindre environ 3.700 milliards de dollars", a isolé Claudio Borio dans les statistiques de la BRI.

Actuellement, il est difficile de prédire quelle tournure va prendre l'économie mondiale, sur fond de divergence croissante entre les marchés américains et ceux des autres économies, en particulier des pays émergents. Ce qui est sûr, a-t-il jugé, c'est que le chemin "vers la guérison complète" sera "escarpé", et cela d'autant plus que les remèdes à disposition des banques centrales sont limités, après toutes ces années de soutien à l'économie. Le Comité monétaire de la Fed (FOMC) doit se réunir mardi et mercredi, les investisseurs tablant sur un nouveau tour de vis sur ses taux.