La Belgique compte toujours huit banques systémiques

Il s'agit de BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius, ING Belgique, Euroclear, Bank of New York Mellon, Argenta et Axa Bank. Rappelons que Dexia, banque en run off, a quitté depuis quelques années le classement des banques considérées comme un danger pour le système bancaire si elles devaient faire la culbute.