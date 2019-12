La Belgique veut avoir son mot à dire au sein du géant financier Euroclear

Les pouvoirs publics belges et quatre grandes compagnies d’assurance envisagent de s’unir pour ancrer le géant des titres Euroclear dans notre pays.

Si vous êtes coincé un jour maussade comme aujourd’hui dans les longues files sur la petite ceinture de Bruxelles, vous ne vous intéressez probablement pas à la manière dont notre système financier est organisé. Malgré tout, un pion important de cet échiquier est précisément installé le long de cet axe, dans un bâtiment anonyme – mais néanmoins très protégé – à côté d’un supermarché Delhaize, à hauteur de la place Rogier: le géant des titres Euroclear.

C’est dans les murs de ce colosse que les autorités belges et des assureurs veulent planter leur drapeau. Selon plusieurs sources, les sociétés publiques d’investissement, la SFPI (Fédéral) et PMV (Flandre) feraient partie d’un consortium comprenant quatre compagnies d’assurance – AG (filiale d’Ageas), Belfius insurance, les Assurances fédérales et Ethias – en vue de prendre conjointement une participation dans Euroclear. L’objectif? Acquérir ensemble environ 10% du groupe financier afin d’avoir leur mot à dire dans la prise de décisions du géant des titres. Sur base des dernières valorisations d’Euroclear – entre 5,7 et 5,9 milliards d’euros selon les transactions – cette participation représenterait un investissement de 550 à 600 millions d’euros.

791.000 milliards de transactions

Le nom d’Euroclear n’est guère connu, car la société travaille plutôt dans l’ombre du monde financier. Tandis que les opérateurs boursiers, les banques et les sociétés de courtage se retrouvent régulièrement sous les projecteurs, Euroclear veille "en coulisses" à ce que les transactions financières soient menées à bonne fin. Dans le jargon, cette activité s’appelle "clearing and settlement".

"Euroclear fait partie des rares acteurs qui garantissent le bon déroulement des transactions financières."

Euroclear veille à ce que ceux qui achètent des actions, des fonds ou des obligations reçoivent effectivement leurs titres, et à ce que les vendeurs perçoivent le montant de la transaction. Le groupe est également "guarantor of the number". En d’autres termes, Euroclear garantit à la contrepartie que le vendeur détient réellement les titres dont il souhaite se séparer.

Parallèlement, Euroclear s’occupe également de la conservation des titres ("custody") assortie de services comme le paiement des coupons, le prêt d’actions ou d’obligations ou la gestion des nantissements. Pour l’expliquer en des termes encore plus simples: Euroclear est le comptable de la Bourse, qui vérifie à la fin de la journée si les factures concordent.

Mais c’est un comptable d’une taille gigantesque. Le groupe, qui est dirigé depuis 2017 par sa CEO belge Lieve Mostrey, a traité l’an dernier l’équivalent de 791.000 milliards d’euros de transactions, soit dix fois le PIB mondial. Au même moment, Euroclear gérait 28.800 milliards d’euros de titres.

L’entreprise, qui emploie près de 2.000 personnes à Bruxelles, joue donc un rôle essentiel dans notre système financier, "même si Euroclear ne représente pas réellement un risque systémique", expliquent certains experts. "Le système ne s’écroulerait pas si le groupe était temporairement coupé de la chaîne. Mais d’importants problèmes surgiraient à terme. Euroclear fait partie des rares acteurs qui garantissent le bon déroulement des transactions financières. Si l’entreprise était hors service pendant quelques jours, la méfiance s’installerait et l’échange de titres se tarirait sur les marchés financiers."

Goldman Sachs aux commandes

Aux côtés du réseau mondial de paiement Swift, Euroclear est également une figure emblématique de Bruxelles en tant que centre financier. Le fait que plusieurs actionnaires revoient leur position au sein d’Euroclear offre aux pouvoirs publics belges une opportunité unique de cimenter leur position dans ce chef de file incontournable du secteur financier. Une possibilité qui s’est donc présentée récemment. Au printemps, le groupe a mandaté Goldman Sachs pour préparer la sortie des actionnaires. Deux pistes ont été examinées: la vente d’un bloc d’actions à une ou plusieurs parties et une introduction en Bourse. Dans ce dernier scénario, un investissement du consortium "belge" semble moins évident, étant donné l’incertitude au niveau du prix d’entrée.