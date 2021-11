La baisse du risque sur les crédits soulage ING

L'hypothécaire soutient la Belgique

En Belgique, les revenus ont été soutenus par la hausse des revenus des crédits hypothécaires de même que par la hausse et l'introduction de nouveaux frais bancaires depuis le 1er juillet. Le total des revenus de la banque en Belgique s'établit à 649 millions d'euros, contre 585 millions un an plus tôt et 599 millions au deuxième trimestre.