La banque Argenta de moins en moins "gratuite"

Si Argenta se profilait dans le passé comme une banque "gratuite", un certain nombre de services seront désormais payants.

Les détails de la nouvelle politique de tarification d'Argenta - annoncée cet été et qui débutera en février prochain- ont été communiqués ce lundi. L'enseigne affirme qu'elle continuera à offrir les services gratuits les plus complets du marché et le meilleur prix pour les services bancaires payants.