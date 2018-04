La banque Crelan veut doubler sa présence sur le marché belge

Crelan a clôturé l’année 2017 avec un bénéfice de 50 millions d’euros. La Banque coopérative poursuit sa refonte afin de réduire ses coûts et d’augmenter sa part de marché.

Un an jour pour jour après son intronisation comme CEO, le Français Philippe Voisin a présenté à la presse vendredi les résultats 2017 du Groupe Crelan, la banque coopérative numéro 1.

Crelan a ainsi conclu l’année 2017 avec un bénéfice net proche des 50 millions d’euros, contre 55,2 millions en 2016. Le total des actifs gérés (bilantaires et hors bilan) augmente de 0,9% et passe à 21,91 milliards d’euros. "Grâce à notre politique prudente à long terme et à la maîtrise des coûts, d’une part, ainsi qu’aux bons résultats commerciaux, d’autre part, nous pouvons présenter un bon résultat à nos 282.873 coopérateurs, qui voient leur dividende augmenter de 0,25% à 3%", commente Philippe Voisin.