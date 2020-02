La coentreprise JoFiCo a son partenaire pour son réseau de distributeurs

Avec cette gestion commune, ces cinq institutions ne posséderont plus leurs propres "Mister Cash". Elles devaient encore conclure ensemble un contrat de prestation de services auprès d'un tiers pour l'utilisation et l'entretien des distributeurs actuels, ce qui vient d'être conclu avec Diebold Nixdorf.

Remplacement progressif

L'entreprise américaine sera chargée d'exploiter et d'entretenir l'ensemble du parc de chaque banque partenaire, soit environ 1.560 automates bancaires . La plateforme logicielle sera la même. Chaque entité conservera cependant sa propre stratégie commerciale et son identité.

Au cours des prochaines années, Diebold Nixdorf va progressivement remplacer les anciennes machines par de nouvelles et mettra à niveau les autres automates bancaires. Le fabricant de distributeurs promet "les innovations les plus robustes en matière de sécurité, et avec l'empreinte au sol la plus réduite du marché". Le service commun sera introduit à partir de mi-2020.