La cryptomonnaie de Facebook pourrait être reportée

L’Association libra a vu le jour lundi. Le projet est donc sur les rails, malgré les défections de certains membres prestigieux. Mais la mise en place de la réglementation, exigée par les autorités monétaires, pourrait repousser le projet à une date plus lointaine.

La monnaie virtuelle Facebook, le libra, a été officiellement lancée lundi. Réunis dans le plus grand secret à Genève, les 21 membres fondateurs de la future monnaie virtuelle du réseau social ont officiellement signé la charte jetant les bases de l’association qui devra chapeauter son développement. "Depuis que le projet libra a été annoncé le 18 juin 2019, il a suscité de l’enthousiasme dans le monde entier, estiment les signataires dans un communiqué. L’Association est impatiente de poursuivre sa mission qui consiste à mettre en place un meilleur réseau de paiement, à élargir l’accès aux services financiers essentiels et à réduire les coûts pour les milliards de personnes qui en ont le plus besoin."

Cet optimisme ne peut cacher les défections qui ont entaché le projet depuis sa création. Plusieurs membres fondateurs ont quitté le navire, et non des moindres: PayPal, eBay, Mastercard, Visa,… En tout, ce sont 7 entreprises de gros calibre qui se sont retirées ces dernières semaines, dont la dernière en date, lundi, booking.com.

2020 Facebook avait annoncé qu’il lancerait sa monnaie virtuelle d’ici la fin de l’année 2020. L’Association libra devra sans doute s’armer de patience.

Le réseau social ne pourra sans doute pas tenir le calendrier qu’il s’était imposé. Le lancement avait été annoncé pour la fin de l’année 2020, une date jugée désormais prématurée, notamment au regard de l’hostilité affichée des régulateurs de plusieurs pays ces derniers mois.

Dans une interview publiée dans le Financial Times, le vice-président de l’Association ne dément pas les difficultés. "Bien que nous soyons prêts avec la technologie, la réglementation est la partie la plus incertaine, a déclaré Dante Disparte. Nous devons veiller à obtenir les licences appropriées, ce qui ne sera peut-être pas prêt à temps." Ce contexte de défiance conduit d’ailleurs Bertrand Perez, secrétaire général de l’Association, à ne pas exclure un démarrage plus tardif.

"Si les discussions que nous sommes en train d’avoir avec les régulateurs nécessitent plus de temps, parce qu’on a plus de choses à approfondir, plus de choses à apporter et qu’on doit reporter la date de lancement de quelques trimestres, je dirais qu’à l’échelle d’un projet comme celui-là, ça ne va pas nous poser de problème", estime également M. Perez.

"Ces paiements devraient être instantanés, identiques à l’échange de billets en ligne. Ils devraient être pratiquement gratuits et résistants à 100%."

La monnaie virtuelle a néanmoins reçu le soutien (conditionné) de Mark Carney, gouverneur de la Banque d’Angleterre. Interrogé ce mardi par les législateurs à Londres sur les raisons pour lesquelles des entreprises telles que la société de médias sociaux devraient s’impliquer dans de tels projets, compte tenu des risques associés, Carney a souligné les faiblesses des systèmes de paiement existants. Il a ajouté que les coûts élevés liés au transfert transfrontalier d’argent pénalisent, en particulier, les petites entreprises, et que les paiements par débit peuvent coûter jusqu’à 200 points de base par transaction et prendre trop de temps.