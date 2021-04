La deuxième plus ancienne banque au monde signe son retour en Belgique

Quatre siècles après que les fondateurs de Berenberg ont quitté la Belgique, la deuxième plus ancienne banque au monde est de retour. Un bureau ouvrira en effet d'ici septembre à Bruxelles, a-t-on appris.

Objectif? Proposer aux entreprises de capitalisation moyenne (entre 500 millions et 5 milliards) "une force de frappe à l'américaine sur tout ce qui touche aux IPO, aux fusions-acquisitions, au private equity et au marché de la dette", évoque Fabian De Smet. Belge d'origine, le trentenaire chapeaute le projet depuis Londres où il dirige par ailleurs l'activité banque d'investissement pour l'Europe.

"Nos efforts de démarchage nous ont déjà permis de bien grandir dans le Benelux ces dernières années", indique-t-il. La région représente même désormais plus de 20% du chiffre d'affaires de l'activité banque d'investissement, contre zéro encore en 2017. Et ce, grâce à l'introduction en Bourse d'Unifiedpost et d'Ekopak à Bruxelles ou de la première société chèque en blanc ESG Core Investments à Amsterdam par exemple.