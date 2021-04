La deuxième plus ancienne banque du monde signe son retour en Belgique

Objectif? Y proposer à des entreprises de capitalisation moyenne , soit oscillant entre les 500 millions et 5 milliards, "une force de frappe à l'américaine sur tout ce qui touche aux IPO, aux fusions-acquisitions, au private equity et au marché de la dette", évoque Fabian De Smet. Belge d'origine, ce trentenaire chapeaute le projet depuis Londres où il dirige par ailleurs toute l'activité banque d'investissement pour l'Europe depuis l'année passée.

Pour soutenir son développement en Belgique, une équipe de vingt personnes sera recrutée . Avec l'idée de donner la place "à des profils entrepreneuriaux, attirés par la méritocratie". De premières offres d'emploi ont d'ores et déjà été ouvertes, de quoi compléter à terme une équipe qui compte déjà 135 analystes et 125 vendeurs au niveau européen.

L'une des principales banques privées en Europe, Berenberg se concentre aussi bien sur la gestion d'actifs et de fortune que sur la banque d'affaires et d'investissement. Basée à Hambourg, la société est fortement ancrée au sein des places financières que sont Francfort, Londres et New York. Elle réalisait en 2020 un chiffre d'affaires de plus de 470 millions d'euros pour un bénéfice net record de 108 millions sur l'ensemble de ses métiers, malgré la pandémie.