La filiale gestion de titres de BNP Paribas élague

BNP Paribas Security Services se définit comme "un des principaux acteurs mondiaux du métier titre". Pour justifier sa décision, le groupe explique vouloir "permettre la poursuite d’une croissance durable et profitable, en optimisant son modèle opérationnel et en simplifiant son organisation" et pointe "la pression concurrentielle mondiale accrue et un contexte de taux bas".