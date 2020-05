La garantie d'État belge moins solide que celles des pays voisins

L'agence de notation souligne le fait que le système mis en place en Belgique "prévoit que les pertes soient entièrement couvertes par les banques , à moins d’un ralentissement économique nettement plus significatif qu’anticipé actuellement". Les banques belges devraient dès lors augmenter leurs provisions pour risque de crédit, "ce qui pèserait sur leur rentabilité".

"A moins d’un ralentissement économique nettement plus significatif qu’anticipé actuellement, les pertes seront entièrement couvertes par les banques."

Au mois de mars, l'exécutif fédéral annonçait la mise sur pied d'un mécanisme de garantie publique qui doit permettre aux banques de soutenir les entreprises non financières en difficulté en cette période de crise économique. L'État, par le biais de la Banque nationale, s'engage ainsi à dégager 50 milliards d'euros dans ce but pour les crédits accordés entre le 1er avril et le 30 septembre. C'est le fameux "bazooka" dégainé par le ministre des Finances Alexander De Croo.