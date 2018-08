La gestion discrétionnaire de Triodos séduit les clients

Environ 200 clients de Triodos Belgique se sont déjà laissés tenter par le nouveau service de gestion discrétionnaire de la banque belgo-néerlandaise éthique, indique cette dernière à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels. Le portefeuille de crédits durables a, lui, enregistré une forte progression de 10%, atteignant 1.645 millions d'euros, là où la hausse était de 5,1% durant les six premiers mois 2017.

Fin 2017, Triodos Belgique avait élargi son offre de placements éthiques avec l'introduction d'un service de gestion patrimoniale "axé à la fois sur un rendement financier et un rendement sociétal" et accessible à partir de montants relativement peu élevés, soit dès 5.000 euros. En six mois, environ 200 clients ont ainsi confié 10 millions d'euros en gestion.