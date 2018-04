La grosse amende de Wells Fargo pour pratiques illicites

Il s'agit de la plus grosse pénalité financière infligée à une entreprise depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, et c'est la banque américaine Wells Fargo qui trinque. L'administration Trump a pourtant considérablement assoupli la réglementation financière mise en place par la loi Dodd-Franck après la crise financière de 2008.

L'établissement "s'est engagé dans des pratiques imprudentes et risquées en maintenant des polices d'assurance collatérales sur des crédits auto et récoltant des frais qui étaient associés", a fustigé le régulateur bancaire OCC (Office of the Comptroller of the Currency).